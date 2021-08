Mercato Fiorentina – Commisso scatenato: “Accordo con il Barcellona?”

Nonostante il buon match giocato, ieri sera non sono arrivati i punti per la società viola. La Roma è riuscita a spuntarla con il risultato di 3-1. D'ora fino a fine mercato, la dirigenza viola ha testa solamente al mercato, sono diversi i colpi che vanno fatti ed anche velocemente. Serve il prima possibile un esterno difensivo, dato che Pol Lirola è in viaggio destinazione Olympique Marseille. Un affare da 13 milioni di euro. Nelle ultime ore, al presidente italo americano è balenata una suggestione di mercato e sta trattando direttamente con la dirigenza del Barcellona per renderla realtà. Andiamo a vedere di chi si sta parlando e l'andamento della trattativa <<<