Calciomercato Fiorentina – Tutto fatto! Affare in chiusura per 2 milioni

La società vuole migliorare la rosa in tutti i reparti. Per quanto riguarda la difesa, è vicino un clamoroso ritorno

La Fiorentina vuole accelerare. La società vuole chiudere diverse trattativa per consegnare a mister Italiano giocatori adatti al suo modo di intendere calcio. Dalla difesa all'attacco, passando per il centrocampo, sono tante le situazioni aperte in casa viola. Per quanto riguarda il reparto arretrato i nodi da sciogliere rimangono sempre quelli di Pezzella e Milenkovic. La società vuole vederci chiaro e presto avrà un incontro coi calciatori per definire il futuro. Dopo l'addio di Caceres, la retroguardia rischia di cambiare ancora molto. Ma la dirigenza viola sembra molto vicina ad un clamoroso ritorno. Capiamo meglio di chi si tratta.

Il solo riscatto di Igor dalla Spal non è sufficiente per la difesa della Fiorentina. Per questo Pradè e Barone stanno sondando diverse piste. Tra queste ce n'è una che porta ad un ritorno a Firenze. Si tratta di Matija Nastasic. Il serbo, infatti, prima di essere ceduto al Manchester City nel 2012 aveva impressionato piacevolmente il pubblico del Franchi. A facilitare la buona riuscita della trattativa potrebbe pensarci la retrocessione dello Shalke 04. Infatti in questo caso basterebbe un indennizzo di 2-3 milioni di euro al club tedesco per prelevare il difensore. Nastasic è stato più volte vicino ad un ritorno in Serie A ma ora che a chiamarlo è la sua vecchia squadra chissà che non vada in porta per davvero la trattativa. Si attendono novità nelle prossime settimane. La società però continua a lavorare nel mercato in entrate. Ecco i dettagli.