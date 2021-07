Calciomercato Fiorentina- Pradè al lavoro: in arrivo due nomi

La società viola continua nel suo lavoro di allestire la squadra per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono spuntati 2 nuovi nomi

Redazione

La Fiorentina continua il suo lavoro sul mercato. Dopo aver annunciato Vincenzo Italiano, i viola vogliono regalare al neo allenatore una rosa ben costruita. Tanti i nomi che circolano dalle parti di Firenze, come tanti sono i calciatori che devono essere piazzati. Chi per scelta tecnica e chi perché chiuso nel proprio ruolo. Prima di tutto, però, la società gigliata deve far luce sulla questione difesa. Milenkovic e Pazzella sono entrambi in scadenza nel 2022 e le strade sono soltanto due: rinnovo o cessione. Dopo la partenza di Caceres, la Fiorentina vuole capire su chi fare affidamento nel reparto arretrato. Presto ci sarà un giocatore con i due difensori in modo da definire il loro futuro. Nel frattempo, la società sta mettendo in piedi una trattativa con l'Empoli. Scopriamo i dettagli.

Possibili due arrivi?

Secondo PianetaEmpoli, le due società hanno avuto un incontro. Il ds Accardi vorrebbe riportare, infatti, a Empoli Zurkowki. La Fiorentina non si sarebbe opposta alla richiesta ma durante l'incontro ha chiesto informazioni su due calciatori. Si tratta di Nedim Bajrami e Samuele Ricci. I due giocatori si sono resi grandi protagonisti della cavalcata che ha riportato in Serie A l'Empoli. Il trequartista albanese dovrebbe essere il nome con cui è più facile mettere su la trattativa. Il costo del cartellino si aggira sui 10 milioni di euro e il suo profilo è in cima alla lista del tecnico Italiano. Ma la società gigliata non si ferma qui.

Capitolo attacco

La Fiorentina, infatti, vuole regalare ai tifosi e al mister un nome importante. Dopo l'addio con Ribery, c'è bisogno di un innesto importante davanti e il solo Gonzalez non basta. Ecco perché la dirigenza sta intensificando i contatti per portare a Firenze Erik Lamela. Il calciatore è in uscita da Londra ed ha il contratto in scadenza nel 2022. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro e la società vuole chiudere. Non solo Lamela e l'attacco: ecco tutte le novità in casa viola <<<