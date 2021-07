Calciomercato Fiorentina – Allarme rosso: Italiano teme davvero il peggio!

Il tempo passa. Servono risposte ma tutto tace. La dirigenza della Fiorentina molto probabilmente sta agendo a fari spenti o semplicemente deciderà di affrontare la tematica più in la. Resta il fatto che il calciomercato non fa sconti a nessuno e ci troviamo già quasi alla fine di luglio. Vincenzo Italiano vorrebbe avere il gruppo al completo quanto prima. Un desiderio legittimo per un allenatore che sta ricominciando tutto da capo. D'altronde, sembra che di certezze al momento ce ne siano molte poche. Ecco cosa sta succedendo. Cifre, nomi e tempistiche... <<<