Notizie Fiorentina – Via ai casting per il sostituto di Gattuso

Dopo l'incredibile separazione anticipata con Gennaro Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore: i candidati

Dopo nemmeno un mese, Gennaro Gattuso ha lasciato la Fiorentina . La notizia ha scosso l'intero ambiente viola, ormai sicuro di iniziare un nuovo progetto insieme al tecnico calabrese. Messa da parte la delusione, la società gigliata deve mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. Commisso ha già dichiarato di voler costruire una squadra ambiziosa che possa lottare per l'Europa. Perciò, la scelta del nuovo mister non si può sbagliare. Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento sono tre i principali candidati per la panchina viola. Scopriamo chi sono.

Vincenzo Italiano è il preferito della dirigenza toscana. Il presidente dello Spezia, Platek si è già confrontato con Rocco Commisso, rivendicando il diritto di aver messo sotto contratto poche settimane fa il tecnico protagonista di una splendida salvezza. L'accordo, quindi, non è stato ancora trovato e l'allenatore siciliano comincia a tentennare. Tuttavia, nel suo contratto attuale c'è una clausola rescissoria da un milione di euro che vale esclusivamente per lui, non per il suo staff. Il club ligure potrebbe quindi liberare Italiano, ma blindare i suoi collaboratori. Per convincere la società bianconera, la Fiorentina potrebbe usare la carta Saponara. Il trequartista, si è già reso protagonista lo scorso anno in Liguria e sarebbe pronto a rimanerci anche per la prossima stagione. La trattativa prosegue, ma la dirigenza gigliata valuta anche le alternative. Vediamo i nomi.