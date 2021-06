Notizie Fiorentina – Ufficiale: Gattuso non è più l’allenatore

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Gattuso non è più l'allenatore della Fiorentina. Ad annunicarlo è il club viola con un comunicato

''ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano''.

L'annuncio di Gattuso come nuovo allenatore aveva riportato l'entusiasmo tra i tifosi viola. L'ex tecncio del Napoli poteva rappresentare un nuovo inizio per la Fiorentina. Tuttavia, questa storia d'amore è terminata all'improvviso, lasciando increduli i supporters del club gigliato. Il motivo della separazione riguarda Jorge Mendes, procuratore di Rino. Le tensioni tra il potente agente portoghese e la società toscana hanno influenzato Gattuso e portato alla definitiva rottura. Il lusitano spingeva per gli acquisti di alcuni suoi assistiti, come Goncalo Guedes, Sergio Oliveirae Jesus Corona. Commisso non ha voluto farsi ''comandare'' da Mendes che tra l'altro metteva fretta alla dirigenza viola per chiudere queste operazioni. Perciò, le parti hanno deciso di firmare la rescissione contrattuale, seppur il contratto precedentemente sottoscritto non fosse ancora stato depositato negli uffici della Lega. Gattuso e la Fiorentina, però, non potranno diffondere i veri motivi dell’addio a causa della clausola di riservatezza, sancendo così la fine di un matrimonio mai iniziato.