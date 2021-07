Mercato Fiorentina – Annuncio clamoroso: “Il giocatore ha fatto le valigie”

La questione rinnovi in casa Fiorentina, non si sta evolvendo al meglio. Noti a tutti i problemi che la società guidata da Rocco Commisso sta avendo nel rinnovo di Dusan Vlahovic. Anche se negli ultimi giorni sembra esser stata trovata una quadra, che permetterebbe al talento serbo di restare ancora in maglia gigliata. L'attaccante non è l'unico ad essere al centro di una trattativa valida per il prolungamento di contratto, al momento anche un'altra colonna portante della Fiorentina sembra avere problemi. Il giocatore di cui vi stiamo parlando ha un contratto in scadenza nel 2022 ed al momento la firma sembra essere lontanissima. Scopri assieme a noi chi è il protagonista dell'articolo <<<