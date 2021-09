Calciomercato Fiorentina – Incredibile! / Da scarto ad asso nella manica

1 di 2

Cambia tutto in fretta

Manica

Il mercato della Fiorentinanell'ultimo mese ha avuto un solo obiettivo: l'esterno d'attacco. Le trattative sfortunatamente non sono andate a buon fine ed ora la società sta cercando delle possibili sostituzioni, in modo da non avere problemi durante tutta la stagione.

Erano due gli affari che sembravano vicini alla chiusura. Stiamo parlando di Riccardo Orsolini e Domenico Berardi. Solo uno dei due sarebbe arrivato in maglia viola ma per tutti e due ci sono state complicazioni irrimediabili. Sul felsineo mancava proprio un accordo di massima mentre per il giocatore che milita al Sassuolo c'è stato un veto da parte del club emiliano.

Di conseguenza, la soluzione va cercata in casa almeno fino a Gennaio. Va messa una toppa, perché Callejon e Nico Gonzalez non possono giocarle tutte. Ma non finisce qui. Adesso Italiano ha un asso nella manica. Ecco di chi stiamo parlando <<<