Mercato Fiorentina – Attento Pradè, Percassi vuole rubarti il colpo!

La Fiorentina è al lavoro sotto gli ordini di Vincenzo Italiano per prepararsi al meglio in vista dell'esordio del 22 agosto contro la Roma di Mourinho. I tifosi viola sperano che questa possa essere la stagione della rinascita. Infatti, dopo diversi anni negativi, i toscani hanno voglia di tornare a lottare per obiettivi ambiziosi. Sicuramente, la società dovrà dare una grande mano acquistando nuovi giocatori. Al momento, è arrivato solo Nico Gonzalez. Serve uno sforzo in più. Oltre al difensore (presto l'annuncio di Nastasic) servirà anche un centrocampista offensivo in grado di svolgere diversi ruoli. Il prescelto è Mattia Zaccagni. Pradè deve fare in fretta. Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti <<<