Mercato Fiorentina – Attenzione! Suonano le sirene per il difensore

Erano noti a tutti i problemi riguardanti i rinnovi in casa Fiorentina, da Vlahovic (che sembra al momento l'unica situazione in fase di risoluzione) passando per Milenkovic fino ad arrivare al protagonista di questo articolo. Anche lui è una colonna portante della società viola e al momento rischia di andarsene data anche la scadenza del contratto: giugno 2022. In queste ore la dirigenza, guidata da Pradè, è al lavoro per poter sistemare questa situazione. La paura della squadra è che può essere troppo tardi, dato che sono diverse le offerte arrivate sia dall'Italia che dall'estero per potersi aggiudicare le sue prestazioni.