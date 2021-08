Mercato Fiorentina – La bandiera non rinnova: “Bisogna preoccuparsi”

La Fiorentina sta affrontando non pochi problemi riguardanti il capitolo rinnovi, al momento tre punti cardine della società sembrano rischiare il definitivo addio al team che si allena sotto la cupola del Brunelleschi. Il primo dei tre è Dusan Vlahovic, nelle ultime ore sembra aver placato gli animi e tranquillizzato i tifosi affermando di voler rinnovare il prima possibile. Il secondo al momento è Nikola Milenkovic, non ci sono sue dichiarazioni riguardanti il rinnovo e nelle ultime ore sembra essersi aperta una clamorosa trattativa con un altro club, acerrimo rivale. Il terzo lo andremo ad analizzare in questo articolo, più precisamente nella seconda pagina, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<