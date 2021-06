News Fiorentina – In arrivo un nuovo dirigente: Nicolas Burdisso

Nicolas Burdisso torna in Italia, ma da dirigente. Affiancherà il ds della Fiorentina, Daniele Pradè nella selezione dei giocatori

La Fiorentina vuole, al più presto, mettersi alle spalle le ultime brutte stagioni. La società ha voglia di tornare a lottare per l'Europa e vede in Gattusol'uomo giusto per poter raggiungere questo obiettivo. Il tecinco calabrese non sarà l'unico volto nuovo nella prossima stagione. Infatti, è in arrivo Nicolas Burdisso che affiancherà Daniele Pradè nella selezione dei giocatori e nelle scelte relative all’area sportiva. Inizialmente il club toscano sembrava aver optato per Roberto Goretti, ex ds del Perugia, ma il presidente Viola Rocco Commisso avrebbe prediletto invece una figura di respiro internazionale. Per l'argentino non si tratta della prima esperienza assoluta da dirigente, dato che a partire dal dicembre del 2018 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Boca Juniors.Una scelta interessante, che conferma come la Fiorentina voglia migliorarsi da ogni punto di vista per tornare al livello che le compete.