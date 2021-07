Calciomercato Fiorentina – Ufficiale: Burdisso è il nuovo direttore tecnico

Nicolas Burdisso è il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Ecco chi è il nuovo dirigente della Viola. Ripercorriamo la sua storia

L'argentino poi è sbarcato in Italia dove ha indossato la maglia dei nerazzurri e quella dei giallorossi. Successivamente è passato al Genoa e poi al Torino . Nel corso della sua carriera si è tolto diversi sassolini dalla scarpa. Il suo palmarès vanta diversi titoli , molti anche prestigiosi. Ha alzato al cielo per ben due volte la Coppa Italia con i nerazzurri con i quali ha anche vinto una Supercoppa italiana e si è laureato per ben quattro volte Campione d'Italia . Tre volte vincitore della Coppa Libertadores con il Boca Juniors. Campione del Mondo Under 20 con la sua Argentina. Vincitore per due volte della Coppa Intercontinentale e due volte Campione d'Argentina sempre con il Boca. Una medaglia d'oro alle Olimpiadi .

Insomma. Nicolas Burdisso è uno che il calcio lo ha masticato. La Fiorentina gli ha affidato una carica importante. Adesso, l'ex difensore farà il possibile per lavorare con e per la Viola. Dopo il flop degli ultimi anni, adesso per la Fiorentina è arrivato il momento di cambiare pagina e aprire un nuovo capitolo. Vincenzo Italiano ha una grande responsabilità. In una società però i meriti, come anche i demeriti, sono anche di tutta la dirigenza. Nel frattempo, ecco quali sono i 4 nomi in partenza in difesa. Scendiamo nei dettagli efacciamo il punto della situazione.