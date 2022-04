Cagliari Calcio / Mercato: notizia col botto! Giulini prende provvedimenti…

Il Cagliari non può stare tranquillo. La classifica parla chiaro e non lascia spazio a possibili interpretazioni. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Mazzarri sta facendo del suo meglio per tirare fuori i rossoblù da una situazione a dir poco complicata ma, al momento, non ci sta riuscendo. Mentre il tecnico svolge il suo lavoro, Giulini è stanco di assistere a queste prestazioni ed è concentrato anche e soprattutto sul calciomercato. Ed è proprio qui che volevamo arrivare...