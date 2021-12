Calciomercato Cagliari / Svolta: dopo Lovato arriva la decisione a sorpresa

L'operazione Lovato dovrebbe essere in chiusura. O meglio, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi! La Dea bergamasca, però, non è rimasta a guardare e, nel frattempo, ha chiuso un colpo in attacco. Boga, ormai ex attaccante del Sassuolo, sbarcherà alla corte di Gasperini per 22 milioni di euro. Ma torniamo al Cagliari.