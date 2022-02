Calciomercato Cagliari / Attenzione! Follia a centrocampo? Giulini ci pensa

Il Cagliari subiva troppi gol e la difesa non seguiva le indicazioni dell'allenatore. Caceres e Godin sono stati messi da parte e nell'ultima sessione di mercato è stato dato il benvenuto a Lovato e Goldaniga.

Nonostante gli sforzi, i tifosi del Cagliari si aspettavano qualcosina in più. Il grosso, però, lo vedremo in estate. Questo non è né il momento né il luogo di parlare di Nandez. Adesso, tutti gli occhi sono rivolti solo ed esclusivamente sugli arrivi.A proposito, andiamo dritti al punto.