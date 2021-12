Calciomercato Cagliari / Mazzarri è una furia: cambia idea e stravolge tutto

La classifica parla chiaro e non lascia spazio a possibili interpretazioni. Il Cagliari è penultimo, ha messo a segno 17 gol e ne ha subiti il doppio. Il club sardo sta attraversando un periodo buio e non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. A tutto, però, c'è rimedio...

Gennaio è dietro l'angolo e porterà con sé anche la riapertura del calciomercato. La situazione del club rossoblù può essere analizzata sotto svariati punti di vista. Le occasioni da gol, però, non sono più tante come una volta. Il Cagliari fatica ad attaccare e l'arrivo di un trequartista potrebbe facilitare la manovra offensiva. D'altronde, Mazzarri ha tentato di giocare con il trequartista ma Gaston Pereiro non si è rivelato all'altezza delle aspettative. Ed è qui che entrerebbe in gioco Capozucca. In che senso?