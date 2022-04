Calciomercato Cagliari / Operazione segreta: sprint di Giulini? C’è l’accordo

Manca sempre meno alla fine del campionato. D'ora in poi, ogni partita avrà la stessa importanza di una finale. Mazzarri sa che questo è il momento di fare la storia. Il Cagliari deve risorgere dalle sue ceneri. I bonus sono finiti, adesso è arrivato il momento di fare sul serio.

Mentre il campionato si prende la scena, cominciano a correre le prime voci di mercato. La sessione estiva avrà inizio il primo luglio ma è adesso che avvengono le strette di mano. Il presidente Giulini non ne può più. E' stanco di accontentarsi. Il Cagliari sta per essere completamente ribaltato. In che senso?