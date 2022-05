Calciomercato Cagliari / Rivoluzione! Giulini sa già chi comprare: 4 opzioni

Il Cagliari sta per aprire un nuovo ciclo. La rivoluzione è alle porte, qualunque sia il destino del club sardo. Manca sempre meno alla fine del campionato e il presidente Giulini non ha intenzione di aspettare.

Il calciomercato è dietro l'angolo. Dal primo luglio si riparte. Sarà un'estate a dir poco movimentata sia in entrata che in uscita. La permanenza in Serie A sarà di fondamentale importanza per capire da dove ripartire. Ma arriviamo al dunque.