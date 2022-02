Calciomercato Cagliari / Stallo sulla fascia: adesso Giulini rischia grosso!

9o minuti a cantare e a supportare la squadra dall'inizio alla fine. Purtroppo, però, il risultato non è stato quello desiderato. Il Cagliari meritava la vittoria ma quando ti divori 2/3 nitidissime palle gol, è quasi inevitabile che gli avversari non pareggino. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo dritti al punto.