Calciomercato Cagliari, colpo di scena! Giulini ha deciso: vuole soltanto lui

Il presidente Tommaso Giulini ha rinnovato, per l'ennesima volta, la sua fiducia nei confronti di Mazzarri. C'è chi dice che il tecnico abbia ricevuto un ultimatum. Le nostre fonti non confermano l'indiscrezione ma per dovere di cronaca è giusto sottolineare anche questa eventualità. Il futuro di Mazzarri sulla panchina del Cagliari potrebbe essere appeso a un filo. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.