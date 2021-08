Calciomercato Fiorentina – Colpo senza senso! / Dirigenza al lavoro

Il presidente italo americano Rocco Commisso è approdato in Italia per queste ultime settimane di calciomercato che si prospettano incandescenti sotto tutti i punti di vista. In ordine, è stata appena chiusa la questione difesa, la permanenza con rinnovo di Milenkovic e l'acquisto di Nastasic, hanno messo apposto un reparto che dovrà fare a meno di German Pezzella. Una bandiera della Fiorentina negli ultimi quattro anni. Risolti anche i problemi in attacco, dato che il rinnovo di Vlahovic sembra essere sempre più vicino e la cifra per la cessione troppo elevata. Resta solo un reparto da migliorare e stiamo parlando del centrocampo, dove nelle ultime ore si sta sviluppando un'idea senza senso. Scoprila assieme a noi. Acquisto direttamente da uno dei top team europei <<<