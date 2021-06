Calciomercato Fiorentina – I primi rinforzi richiesti da Gattuso

Tutte le news sul calciomercato della Fiorentina. Mister Gattuso chiede i primi rinforzi alla società: ecco di chi si tratta

L'era Gennaro Gattuso inizierà ufficialmente il 1 Luglio, ma venerdì il tecnico sbarcherà a Firenze insieme al suo staff. Sicuramente ad accoglierlo ci saranno Rocco Commisso , Joe Barone e Daniele Pradè , i tre più importanti della dirigenza. Si parlerà di programmazione e di calciomercato, con il tecnico calabrese che ha già avanzato alcune richieste specifiche. La priorità sono i rinnovi dei vari big, da Vlahovic a Ribery , per i quali filtra ottimismo. Poi si penserà agli acquisti. Infatti, con il cambio di modulo (dal 3-5-2 di Prandelli e Iachini al 4-3-3) saranno necessarie almeno due nuove ali titolari, oltre a qualche rinforzo in difesa e centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport i primi nomi fatti dal neo tecnico viola sarebbero quelli di Politano , Orsolini e Matteo Ricci dello Spezia.

Come detto in precedenza il gioco della Fiorentina si baserà molto sugli esterni d'attacco e per questo motivo Gattuso ha fatto i nomi di Politano e Orsolini. Il primo lo ha già allenato nella sua recentissima esperienza a Napoli e lo accoglierebbe volentieri anche a Firenze. Il classe '93 nella stagione appena conclusa è stato uno dei giocatori partenopei più importanti. Ha realizzato 9 gol e fornito 4 assist. Forse la miglior annata della sua carriera. De Laurentiis lo valuto trenta milioni di euro. Orsolini, invece, ha una valutazione leggermente più bassa: circa 18-20 milioni di euro. Il giocatore rossoblu ha avuto qualche difficoltà durante questo campionato, spesso legata a problemi fisici. La Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per il salto di qualità.