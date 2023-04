Serie A – Cambia la classifica / Restituiti i 15 punti ad Allegri e co.

La classifica del nostro campionato cambia totalmente. Sono stati restituiti i punti alla Vecchia Signora. Ecco le nuove posizioni

Adesso è ufficiale: restituiti momentaneamente i quindici punti alla Vecchia Signora. Il team di Torino torna al terzo posto in classifica e tutto cambia totalmente. Andiamo a vedere la nuova classifica nei minimi dettagli. I bianconeri come detto in precedenza tornano in piena corsa per un piazzamento in Champions League. Adesso diventa effettivamente difficile la rimonta per altre società come le milanesi. Con il rientro della compagine di Allegri scala al quarto posto la Roma e di conseguenza si trovano fuori sia i rossoneri che i neroazzurri. Tutto, però, potrebbe ancora cambiare perché la decisione presa nel corso di questa giornata non è ancora stata confermata definitivamente.

Dopo la sentenza di oggi i bianconeri possono tirare un grande sospiro di sollievo, almeno per i prossimi quindi/trenta giorni. Ad oggi è stato confermato che la società di Torino ha comunque commesso degli illeciti con le operazioni evidenziate dal procuratore federale Chiné. Il punto è che tutta l'accusa deve essere riformulata così come la pena che potrebbe essere incisa nel corso delle prossime annate. Non è semplice fare un punto, visto che al momento la situazione potrebbe ancora cambiare totalmente e si vive (a sole otte giornate dal termine del campionato) con il fiato sospeso.

Come cambia il futuro — Sicuramente il team guidato da Allegri potrà affrontare questo finale di campionato con molta più tranquillità. Anche se nel corso dei prossimi mesi potrebbero arrivare altre stangate per via di altri giudizi ancora in sospeso. Il problema più grande per i bianconeri resta quello legato al falso in bilancio e soprattutto alla manovra stipendi. Solo nelle prossime settimane, però, avremo un quadro della situazione più chiaro.