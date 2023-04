Mercato Udinese – Brenner sempre più vicino / Tutti i dettagli dell’affare

Il calciatore Brenner è sempre più vicino ad una nuova avventura. Non perdere tutti i dettagli dell'affare che lo porterà in quel di Udine

L'attaccante del momento (almeno in Friuli Venezia Giulia) è sicuramente il brasiliano Brenner. Il suo arrivo all'Udinese sembra essere solo questione di dettagli e l'ufficialità potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni, massimo nelle prossime settimane. Questo acquisto servirà sicuramente in vista della prossima stagione anche per via delle tante voci che si susseguono sul conto del centravanti portoghese Beto. La dirigenza si è già messa all'opera e si è assicurato un sostituto degno di nota e con delle qualità fuori da ogni tipo di discussione. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime sulla società bianconera e soprattutto sul nuovo possibile acquisto.

L'affare tra il Cincinnati (squadra che milita nella prima serie del calcio statunitense) e l'Udinese è oramai alle battute finali. L'accordo per quanto riguarda la parte economica che la società friulana dovrà sborsare è stato trovato da oramai una settimana, ma in questi giorni sono state sciolte anche le ultime riserve. L'ex San Paolo arriverà in Italia per una cifra che si avvicina molto ai dieci milioni di euro. Il bomber è pronto per firmare un contratto che lo legherà alla società dei Pozzo per tre o quattro stagioni. Sicuramente le aspettative nei suoi confronti sono molto alte. Con un Brenner che arriva, però ci sarà un altro centravanti che prepara le valigie.

L'addio di Beto — Salvo clamorosi colpi di scena questa sarà la sessione di mercato giusta per salutare definitivamente l'asso portoghese Beto. 21 gol in due stagioni e un centravanti che ha fatto innamorare tutti i tifosi della Dacia Arena. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento per l'attaccante di spiccare il volo verso un altro campionato. Beto è stato avvicinato da diverse squadre della Premier, vedremo chi la spunterà a suon di milioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Dal Bruseschi non arrivano belle notizie <<<