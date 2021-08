Fiorentina – Caso Vlahovic: se il serbo parte c’è già il sostituto!

Come è ormai noto a tutti, il Chelsea sta facendo veramente sul serio per portarsi in Premier League Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha stregato la società inglese che sembra pronta a tutto pur di aggiudicarsi il cartellino del calciatore. Negli ultimi giorni "Big Rom" ha più volte avuto modo di tranquillizzare i tifosi nerazzurri ribadendo che lui vuole restare a Milano. I Blues però non scherzano. Le casse della società Campione d'Italia non stanno passando un momento fantastico e forse la dirigenza cinese alla fine potrebbe davvero cedere e vendere il centravanti. A quel punto, però, a mister Inzaghi servirebbe un nuovo attaccante. E qui la situazione si complica. Facciamo chiarezza. Ecco cosa sta succedendo <<<