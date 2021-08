Fiorentina – Non solo Nastasic: ecco chi potrebbe arrivare

Tra sette giorni la Fiorentina sarà di scena all'Olimpico contro la Roma nella gara d'esordio della Serie A. Nel frattempo, la società è al lavoro per regalare al neo tecnico Vincenzo Italiano ulteriori rinforzi. Ad oggi è arrivato solamente Nico Gonzalez. L'argentino si è messo subito in mostra nella sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, ma i viola hanno bisogno di nuovi innesti. La priorità della dirigenza è migliorare la difesa. Con Milenkovic in partenza e Pezzella in dubbio, i gigliati vorrebbe assicurarsi almeno due difensori. Il primo sarà Matija Nastasic. Pradè ha messo gli occhi su due profili molto interessanti. Scopriamoli insieme <<<