Mercato Fiorentina – La Nazione avvisa: ”Occhio al sorpasso”

La Fiorentina, archiviata la buona prestazione di Coppa Italia contro il Cosenza, si prepara ad affrontare la Roma di Mourinho. Come affermato da mister Italiano, quello di domenica prossima sarà un match molto difficile. Sarà importante partire subito forte senza avere paura. Nel frattempo, la società continua a lavorare sul mercato. La rosa non è ancora completa, manca diversi innesti. Inoltre, molto dipenderà anche dalle varie cessioni che verranno fatte. Un addio è ormai scontato. Si tratta di Nikola Milenkovic. Probabilmente, ieri, il serbo ha giocato la sua ultima partita in maglia viola. C'è una novità riguardante la sua futura squadra. Scopriamola insieme <<<