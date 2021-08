La Fiorentina ha disputato una buonissima prestazione all'Olimpico. Questo non è bastato per evitare la sconfitta. I padroni di casa si sono imposti per 3-1 grazie al gol di Mktharian e alla doppietta dell'ex Veretout. Adesso, la società deve intervenire sul mercato. Tuttavia, un colpo di scena clamoroso ha costretto i toscani a cambiare i piani. Ecco tutti i dettagli <<<