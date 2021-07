Calciomercato Fiorentina – Clausola Vlahovic: c’è lo zampino di Agnelli?

Il nome caldo di oggi è quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è un punto fermo dei piani futuri della società gigliata. La Fiorentina punta molto su di lui. Ecco perché il presidente Commisso sta cercando in tutti i modi di blindarlo. Il centravanti classe 2000 è legato alla Viola fino al 2023. Questa volta però la dirigenza vorrebbe giocare d'anticipo anche per evitare lo scenario che, molto probabilmente, potrebbe verificarsi con il fresco campione della Copa America, capitan Pezzella e soprattutto con Milenkovic. Entrambi i difensori sono in scadenza e dalla prossima stagione saranno liberi di svincolarsi a parametro zero dalla Fiorentina. Tornando a Vlahovic, ci sarebbe un (grande?) problema per quanto riguarda la sua clausola. I dettagli.