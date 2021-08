Calciomercato Fiorentina – Commisso prepara il colpo last minute

La società gigliata è in viaggio verso la città del protagonista di queste ultime ore di mercato. La trattativa al momento resta non semplice, ma entreremo nei dettagli per capire cosa frena la società viola dalla chiusura di questo affare. Intanto andiamo a vedere in quale ruolo ha chiesto il rinforzo l'allenatore Vincenzo Italiano .

Il giocatore che al momento non convince completamente il tecnico ex Spezia è l'esterno spagnolo Josè Maria Callejon. Nelle prime giornate si è ben comportato, ma tutto sommato non sta incidendo come il tecnico vorrebbe. Motivo per cui si sta preparando l'assalto decisivo. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<