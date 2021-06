Calciomercato Atalanta – Gosens? Già trovato il sostituto. Costa 5 milioni

Robin Gosens è stato ed è tutt'ora uno dei capi saldi della squadra bergamasca. Nella stagione appena conclusa ha inciso come un attaccante. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il costo del suo cartellino è lievitato incredibilmente. Adesso ci vogliono tra i 35 e i 40 milioni per sradicarlo dalla Dea. La cifra chiesta da Percassi però non incute molto timore. Sono diverse le squadre che possono permetterselo e che hanno puntato gli occhi su di lui. L'ultima voce di mercato riguarda proprio uno scambio con la Vecchia Signora per Demiral. Ma non è questo il focus dell'articolo. L'Atalanta avrebbe già trovato il suo sostituto. Ecco di chi stiamo parlando.