Mercato Atalanta – Clamoroso scambio tra nerazzurri e bianconeri?

L'Atalanta potrebbe essere interessata ad un clamoroso scambio di mercato con la Vecchia Signora: i dettagli

Si accende il calciomercato dell' Atalanta . La squadra nerazzurra, reduce da un'altra annata giocata ad alti livelli, è al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Non arriveranno campioni, ma buoni giocatori che si sposano alla perfezione con il gioco di Gasperini . Sicuramente verranno acquistati almeno due centrocampisti così che Marten De Roon e Remo Freuler possano riposare. L'obiettivo numero uno è Teun Koopmeiners dell' AZ Alkmaar . A breve ci potrebbe essere la fumata bianca: l'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di circa quindici milioni di euro. Negli ultimi giorni, è uscita la notzia di un possibile scambio tra Robin Gosens e Merih Demiral . Ma vediamo i dettagli.

In Spagna hanno lanciato la bomba: nerazzurri e bianconeri stanno lavorando ad uno scambio incredibile che porterebbe Gosens a Torino e Demiral a Bergamo. Il difensore turco, reduce dall'eliminazione ad Euro2021, è in scadenza di contratto nel 2024, ma Agnelli ha aperto ad una sua cessione. Sarebbe un rinforzo importante per i nerazzurri, visto che probabilmente, uno tra Djimsiti e Palomino andrà via. Secondo Todofichajes, le parti potranno parlare meglio della trattativa al termine dell’avventura europea di Robin Gosens. Il tedesco è uno dei protagonisti assoluti del torneo e se la Germania ha raggiunto la qualificazione agli ottavi, buona parte del merito è la sua. L'Atalanta avrebbe già individuato il sostituto dell'esterno classe '94. Si tratta di Alessandro Florenzi. Il calciatore non rientra più nei piani della Roma ed è pronto per iniziare una nuova avventura. Ad oggi, lo scambio con Gollini sembra molto difficile, visto che i giallorossi stanno chiudendo l'acquisto di Rui Patricio. Perciò, la Dea dovrà spendere una cifra intorno ai dieci milioni di euro per comprare l'ex terzino del Psg. C'è la possibilità anche di un prestito con diritto di riscatto.