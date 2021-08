Calciomercato Fiorentina – Fissata deadline sul giocatore: novità in vista?

Il mercato della Fiorentina più che sui nuovi acquisti si sta soffermando sulla conferma dei suoi pezzi pregiati. C'è da dire che la situazione non sta andando per il meglio, basta vedere le situazioni che coinvolgono Pezzella e Milenkovic. Soprattutto il secondo, dato che al momento è prossimo all'uscita dal club viola per una cifra che rispetto ai proclami della passata stagione si sta rivelando ridicola. Il valore del giocatore è stato praticamente dimezzato. Ora si sta cercando in tutti i modi di non ripetere questa brutta figura con la nuova superstar del club della città capoluogo di regione. Nelle ultime ore il diretto interessato sembra aver aperto ad un rinnovo. Diversi club però sono ancora interessati a lui. Scopri di chi stiamo parlando. La superstar è pronta <<<