Calciomercato Fiorentina – Due nuovi nomi per la porta: i tifosi approvano

Il calciomercato è ancora lungo. La retroguardia della Fiorentina, qualora dovesse rimanere così, non sarebbe affatto male. Il problema è che, al momento, sembra che non ci siano le certezze di cui i tifosi hanno bisogno. Nell'ultimo periodo anche il nome di Dragowski è stato messo in dubbio. Non perché il polacco non sia all'altezza ma perché sono diverse le squadre che lo avrebbero messo nel mirino e alla giusta offerta (non meno di 15 milioni) nessuno è incedibile. Nel frattempo la dirigenza della Fiorentina starebbe valutando il miglior profilo che potrebbe prendere il suo posto. Ecco chi sono i due portieri italiani finiti nel mirino.