Calciomercato Fiorentina – Ci sono due nuovi nomi: non è fantacalcio!

Spuntano due nuovi nomi per il calciomercato della Fiorentina. I tifosi non ne possono più. Vorrebbero semplicemente che la società chiarisse la sua strategia. Sono diverse, forse troppo le variabili che devono essere chiarite e il tempo passa inesorabile. Ci troviamo praticamente già a metà luglio. Il calciomercato non regala niente a nessuno, anzi. Adesso la società gigliata deve in primis organizzare il suo reparto difensivo. I nomi caldi sono sempre gli stessi. Pezzella e Milenkovic ma anche Lirola e Biraghi dovranno decidere cosa fare delle loro carriere. A breve dovrebbe cominciare i colloqui con la società ma nel frattempo la dirigenza della Viola continua la ricerca dei possibili sostituti. Nelle ultime ore sono stati accostati alla Fiorentina due nomi nuovi.Non perdiamo tempo e cominciamo subito con il primo <<<