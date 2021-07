Calciomercato Fiorentina – 2 nomi per alzare l’asticella: “ecco chi arriva!”

La Fiorentina vuole puntare in alto. Rocco Commisso non vuole accontentarsi. Il presidente americano quest'anno ha dato l'ordine di invertire la rotta. Le ultime due stagioni della Fiorentina non sono andate come ci si aspettava. Adesso, però, il mercato estivo è una grande occasione per costruire la squadra più competitiva possibile. Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione. Dopo i 3 svincolati a cui non è stato rinnovato il contratto, l'assunzione di Italiano e il colpo di mercato più oneroso nella storia della Fiorentina, Pradè avrebbe puntato altri due calciatori. Entriamo nei dettagli <<<