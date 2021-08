Mercato Fiorentina – Tutto vero, ecco l’offerta per il marocchino

Negli ultimi giorni nel mercato della Fiorentina continua a tenere botta sempre lo stesso diktat. Prima le cessioni e solo dopo possono arrivare i botti finali di mercato. Nelle ultime ore si sta cercando di piazzare in tutti i modi gli esuberi della rosa. Si parla di giocatori non congeniali al nuovo gioco di Italiano. Pratico e coinciso nell'usare sempre il solito 433. Un modulo studiato per regalare sempre un ottimo calcio e spettacolo per i tifosi. La società ora sta cercando in tutti i modi di vendere il giocatore che era arrivato in poppa magna. Nei primi giorni di ritiro, ha deluso parecchie aspettative. Scopriamo assieme chi è il protagonista dell'articolo <<<