Calciomercato Fiorentina – Ipotecato il nuovo acquisto: “Questione di ore”

Il D.S. Pradè è alle prese con diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Al momento priorità a quelle in uscita ed ai rinnovi, ma sicuramente non si lascia scappare le occasioni. In questi istanti sembra proprio essersene presentata una alla porta del dirigente viola. Il Direttore sportivo non se l'è fatta sfuggire ed anzi, ha già ipotecato la trattativa, che verrà chiusa solo dopo qualche cessione o certezza in più. Scopri di chi stiamo parlando e quando il giocatore sarà un nuovo punto fissodella società<<<