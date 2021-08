Mercato Fiorentina – Il nome tutto nuovo / Ecco il vice Vlahovic

1 di 2

Il nome nuovo

Vlahovic

Solo qualche ora e poi domani alle ore 20 il mercato in Italia sarà chiuso. In questo momento la Fiorentina è attivissima e sta cercando in tutti i modi di prendere due nuovi profili, quello dell'esterno destro e un vice di Vlahovic. Andiamo insieme a vedere a che punto sono le due trattative.

Per l'esterno destro, proprio in questi istanti sta avvenendo l'incontro decisivo che riguarda Riccardo Orsolini. Il giocatore in forza al Bologna è pronta per una nuova avventura e l'idea di calcio studiata dal tecnico Vincenzo Italiano, lo attira. Non solo lui al centro delle trattative, ma la Fiorentina al momento cerca anche un giocatore capace di sostituire Dusan Vlahovic.

Al momento Kokorin non regala certezze, per questo Commisso sembra essersi messo sul mercato per cedere di chiudere un affare last minute. Il profilo è internazionale e a dir poco interessante. Farebbe veramente infiammare la piazza. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Un giocatore decisivo per la Champions <<<