Mercato Fiorentina – Spunta un nome nuovo per sostituire Vlahovic

Tra una settimana esatta, la Fiorentina esordirà contro la Roma di Mourinho all'Olimpico. Sarà un impegno molto tosto, ma i ragazzi di Italiano non partiranno battuti. L'incognita più grande in vista di questo match riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo scenderà in campo o verrà ceduto? Ad oggi, la sua permanenza a Firenze non sembra impossibile, ma il mercato è imprevedibile. Atletico Madrid e Tottenham sono seriamente intenzionate ad acquistare il classe 2000 e se dovessero presentare un'offerta vicina a settanta milioni di euro, Commisso lascerebbe partire il giovane bomber. La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e sta già sondando diversi profili per sostituire Vlahovic.