Esclusiva – Serie A / Butti: “L’anno prossimo si giocherà il 30 Dicembre”

Andrea Butti organizzatore del nostro campionato ed anche delle altre principali competizioni italiane come la Coppa Italia e la Supercoppa italiana ha fatto il punto in vista delle prossime stagioni. L'ex direttore dell'Empoli ha messo parecchia carne al fuoco durante una lezione all'Università IULM di Milano e le novità che gli amanti della Serie A si devono aspettare sono davvero molteplici. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito ad analizzare le possibili rivoluzioni che arriveranno nel corso delle prossime stagioni.

Il primo scoop è quello di un vero e proprio cambiamento nel calendario che verrà scritto la prossima stagione. Dopo l'esperimento (non andato nel migliore dei modi) del Boxing Day italiano, potrebbe essere varata una novità incredibile. Tutte le venti squadre del campionato italiano dovrebbero giocare un turno a ridosso del capodanno, più precisamente il 30 di Dicembre. Head of Competitions è stato molto chiaro ed ha specificato che secondo la mentalità del tifoso italiano è quasi inconcepibile recarsi allo stadio il giorno di Santo Stefano. Allo stesso tempo, però, c'è la possibilità di giocare ugualmente qualche giorno dopo. In questo modo non solo i fans potrebbero seguire con più semplicità la squadra, ma soprattutto tutte le persone che lavorano a stretto contatto con il nostro campionato non dovrebbero sacrificare le proprie feste. Le novità non finiscono qua, visto che l'ex manager del Monaco ha fatto un punto anche sulla Supercoppa Italiana.

Cambia la Supercoppa — Butti ha specificato che è in lavorazione un nuovo format per la Supercoppa Italiana. La finale di Rihad è stata solamente un inizio di una rivoluzione pressoché assicurata. La competizione dovrebbe allargarsi a quattro squadre (come avviene nella Liga spagnola) e il format sarà composto da due semifinali ed una finale. Ad oggi non c'è ancora una data, ma questa è più che una semplice idea per la Lega Calcio.