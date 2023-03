Notizie Udinese – Convocazioni alle porte / Arriva il momento di Udogie

Adesso ci siamo e la convocazione di Destiny Udogie sembra essere realtà. Ecco tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato

L'Udinese si prepara ai prossimi due incontri di campionato prima di una lunga pausa che porterà verso il finale di stagione. Durante la sosta per le nazionali è molto probabile che i campi del Bruseschi vengano seriamente abbandonati. Sono tanti i giocatori nel giro delle nazionali e che potrebbero essere chiamati per questa tranche di match di qualificazione o amichevoli. Tra i tanti che rischiano di essere chiamati, c'è anche un ragazzo che potrebbe finalmente coronare il suo sogno, stiamo parlando di un difensore laterale che ha le carte per essere protagonista nei prossimi anni. Ecco le ultime sulla possibile chiamata di Destiny Udogie.

Il laterale italiano ha voglia di fare la differenza sul campo da gioco e senza ombra di dubbio è arrivato il momento per Roberto Mancini di iniziare a darli fiducia anche in nazionale. Stiamo parlando di un ragazzo giovane e che con ogni probabilità potrebbe guidare l'out di sinistra anche per i prossimi quindici anni. Fondamentale iniziare ad inserirlo nel progetto per poter essere già convocabile ed arruolabile anche nei prossimi impegni di un certo peso, come la qualificazione ai prossimi campionati europei. Al momento la chiamata non è ancora certa, anche se nell'ambiente c'è molta fiducia. In caso non dovesse arrivare, potrebbero esserci anche delle conseguenze abbastanza gravi.

Il doppio passaporto — Bisogna sempre ricordare che Destiny possiede un doppio passaporto e di conseguenza (se vuole) può anche militare per un'altra nazione: la Nigeria. Questa ipotesi è sicuramente remota ed anzi è veramente difficile che possa realizzarsi, ma mai dire mai soprattutto se Mancini dovesse snobbarlo per la terza volta.