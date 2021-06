Mercato Fiorentina – Gattuso vuole un attaccante da affiancare a Vlahovic

Il neo tecnico della Fiorentina vuole un attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Ecco tutti i candidati

Dopo l'annuncio di Gennaro Gattuso , i tifosi viola si aspettano un mercato importante. L'obiettivo della società è quello di costruire una squadra che possa lottare per l'Europa. Qualche innesto sarà fondamentale anche per via del cambio di modulo che effettuerà il neo tecnico. In difesa occhi su tre profili italiani , mentre per il centrocampo sembra essere ad un passo l'arrivo di Sergio Oliveira dal Porto . In attacco, Vlahovic è naturalmente il titolare, ma il club toscano vorrebbe un'altra punta di livello da affiancare al serbo. Come riportato da La Nazione, sono due i principali candidati: Arkadiusz Milik del Marsiglia e Leonardo Pavoletti del Cagliari.

Il sogno della Fiorentina è sicuramente Milik, un attaccante che se sta bene fisicamente, può alzare notevolmente la qualità della squadra. Il polacco, in campionato, ha segnato nove gol in sole 15 partite disputate ed ha una clausola rescissoria di dodici milioni di euro. Tuttavia, non è escluso che si possa intavolare con il Marsiglia una trattativa riguardante anche Pol Lirola. L'ex Ajax era già stato accostato in passato ai viola all'inizio dello scorso campionato. Ma poi non se ne fece più nulla. Pradè sta monitorando anche Leonardo Pavoletti. L'attaccante del Cagliari, dopo una prima parte di stagione abbastanza complicata, è riuscito nel girone di ritorno a guadagnarsi la titolarità. In totale, quattro gol e tre assist. Bottino povero rispetto a quello degli anni precedenti, in cui aveva raggiunto quasi sempre la doppia cifra di reti. Nonostante questo, Gattuso lo ritiene un ottimo attaccante e avrebbe dato il suo consenso per l'acquisto. Il club sardo non vuole privarsi di Pavoletti, ma in caso di un'offerta intorno ai quattro milioni di euro potrebbe liberarlo. Da monitorare, infine, la situazione legata a Ribery. Il francese non è sicuro di rimanere a Firenze e se dovesse andare via, la società gigliata sarebbe costretta ad acquistare un altro attaccante.