Mercato Fiorentina – Via ai casting per la difesa: sondati tre giocatori italiani

La Fiorentina ha bisogno di un nuovo centrale di difesa. Piacciono tre giocatori italiani: ecco di chi si tratta

La dirigenza viola è al lavoro per regalare al neo tecnico Gattuso una squadra in grado di lottare per l'Europa. Inevitabilmente, servirà almeno un nuovo rinforzo in difesa. Se poi Milenkovic decidesse di andare via quest'estate, ci sarà anche un ulteriore acquisto. Il futuro del serbo è ancora tutto da decidere, ma non è escluso che mister Rino possa convicerlo a rimanere ed a rinnovare. La società toscana, per non farsi trovare impreparata, sta sondando diversi profili. Come riporta Il Corriere dello Sport, i due direttori, Pradè e Barone , vorrebbero uno profilo italiano. I nomi che più piacciono sono quelli di Daniele Rugani , Matteo Lovato ed Andrea Cistana del Brescia.

Si tratta di tre potenziali candidati il cui identikit si sposa con le caratteristiche ricercate. In più sono italiani. Commisso infatti, si era sempre augurato di trasformare la sua squadra in un bacino per le Nazionali azzurre. Matteo Lovato del Verona, seguito da vicino anche dall'Atalanta, ha un valore non inferiore ai sette milioni di euro. Inoltre, non è abituato a giocare in una difesa a quattro e questo potrebbe portare la Fiorentina a virare sugli altri due profili. Rugani, di proprietà della Vecchia Signora, ha giocato l'ultima stagione in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari. Per il classe '94 non c’è stata ancora una richiesta ufficiale da parte dei viola. Andrea Cistana è tra i calciatori più interessanti e con più mercato in casa del Brescia. Il giovane difensore piace molto anche al nuono Napoli di Spalletti, ma Cellino non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire e vorrebbe offrirgli la fascia da capitano per convincerlo a sposare ancora a lungo il progetto. Sono ore di riflessione in casa Fiorentina. Non c'è nessuna fretta. Nel frattempo, è molto vicino il primo acquisto: in arrivo un nuovo dirigente.