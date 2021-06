Notizie Fiorentina – I profili sul tavolo di Gennaro Gattuso

Acquisti, cessioni e rinnovi: i nomi dei giocatori da cui ripartirà il progetto tecnico viola di Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso ha le idee chiare per la sua Fiorentina. Il venerdì per il Gattuso day, il sabato si inizia il lavoro. Il tandem Commisso -Gattuso vuole Firenze ai vertici. Un regalo per i tifosi dopo tanti anni di agonia. L'obiettivo è la parte sinistra della classifica. E perché no, l'Europa. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Fiorentina.

ACQUISTI - Una Fiorentina portoghese. Piace e non poco il tandem Sergio Oliveira-Goncalo Guedes. Il primo è il sogno nel cassetto per il centrocampo della Fiorentina. Un senatore in campo che ha raggiunto la piena maturazione in questa stagione. Ricordato dai tifosi italiani per la doppietta che ha eliminato i bianconeri quest'anno agli ottavi di Champions League. Un segnale positivo vista anche la rivalità sportiva che si vive a Firenze con i bianconeri. Un profilo utile per alzare il livello qualitativo e tecnico dell'intera rosa. Goncalo Guedes è un esterno d'attacco di 24 anni su cui ci sono le attenzioni di Siviglia, Villareal ed Everton. Da considerare anche le opzioni Riccardo Orsolini e Stefano Sensi. Italiani che intrigano e non poco l'attuale tecnico viola. Ultimo nome citato ma non ultimo in lista, Tiemoué Bakayoko, uno dei fedelissimi di Gennaro Gattuso nelle precedenti esperienze italiane tra rossoneri e partenopei.