Notizie Fiorentina- Oggi Gattuso sbarcherà a Firenze

Inizia l'era Gattuso. Oggi il tecnico calabrese sarà a Firenze insieme a tutto il suo staff: occasione per parlare di calciomercato

Con il cambio di modulo, la dirigenza toscana darà la priorità all'acquisto di almeno due ali d'attacco. In questi giorni sono stati valutati diversi profili, ma quelli che piacciono di più sono Goncalo Guedes del Valencia, Politano del Napoli e Orsolini del Bologna. Tutti e tre hanno una valutazione abbastanza alta, ma la Fiorentina dovrà fare degli sforzi per accontentare il neo allenatore. A centrocampo, il sogno si chiama Sergio Oliveira. L'accordo con il giocatore si dovrebbe trovare con un'offerta intorno ai 3,5 milioni di euro per cinque anni. Più complicata la trattativa con il Porto, anche perchè Coinceçao non vuole privarsi del suo talento. La società portoghese chiede 20 milioni, il club gigliato è arrivato a 15. Si continua a lavorare. Le soluzioni più economiche sono rappresentate da Stefano Sensi e Tiemoué Bakayoko, fedelissimo di Gattuso che non rientra più nei piani del Chelsea. In difesa occhi su Yoshida della Samp ed Hysaj del Napoli. Non è finita qui.