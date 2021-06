Calciomercato Atalanta – L’Atletico Madrid punta un big nerazzurro

Si accende il calciomercato dell'Atalanta. L'Atletico Madrid del Cholo Simeone vuole un big nerazzurro: ecco di chi si tratta

L' Atalanta è riuscita a centrare la qualificazione in Champions League per la terza volta consecutiva. Risultato impensabile fino a pochi anni fa. Il merito è sia di Gianpiero Gasperini e dei giocatori, ma anche della società che con il lavoro, la serietà e la pianificazione è riuscita a portare in alto la Dea. Servirà un mercato intelligente per continuare a confermarsi. Inevitabilmente, arriveranno molte richieste per i giocatori più importanti. Il Manchester United già si è fatto avanti per Cristian Romero , ma anche altri big rischiano di andare via, in caso di proposta irrinunciabile. Tra quelli più a rischio c'è Robin Gosens , finito nel mirino dell' Atletico Madrid .

Anno dopo anno, Robin Gosens non smette di stupire. In questa stagione l'esterno tedesco ha preso parte a ben 18 gol con 12 reti e 6 assist realizzati. Grazie alle sue prestazioni, il classe '94 si è conquistato un posto ai prossimi Europei, dove sarà impegnato con la Germania. In attesa della gara contro la Francia in programma martedì prossimo, Gosens ha segnato, ieri, il primo gol in Nazionale nell'amichevole contro la Lettonia. Come riporta Calciomercato.com, il tedesco è finito nel mirino dell'Atletico Madrid, fresco vincitore della Liga. Il Cholo Simeone vede nel giocatore nerazzurro il perfetto sostituto di Renan Lodi che troppe volte, quest'anno, è stato fuori per problemi fisici. I colchoneros avrebbero avanzato un'offerta di 25 milioni di euro, ma il patron Percassi ha rifiutato: servono almeno dieci-quindici milioni in più. Oltre al club spagnolo, anche altre società sono interessate all'esterno, come per esempio Leicester, Borussia Dortmund e Barcellona. Tuttavia, i tedeschi devono risolvere la questione legata a Guerreiro, mentre i blaugrana sono fermi, in attesa di capire cosa fare con Jordi Alba. Solo le Foxes, al momento, sembrano la vera rivale dell'Atletico Madrid per aggiudicarsi le prestazione di Gosens nella prossima stagione.