Calciomercato Atalanta – L’ assalto a Cristian Romero

Il Manchester United sta facendo sul serio per avere Cristian Romero, ufficialmente il miglior difensore delle Serie A di quest' anno

Redazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Manchester United avrebbe messo nel mirino Cristian Romero, difensore dell'Atalanta. Per il centrale i Red Devils sarebbero disposti ad offrire 45 milioni di euro. Troppo pochi per la società nerazzurra che sembrerebbe rispedire al mittente l'offerta in questione. A parlar chiaro si va e l' Atalanta non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 60 milioni di euro.

MIGLIOR DIFENSORE DELLA SERIE A 2020/2021- L’Atalanta ha il miglior difensore della nostra serie A. Cristian Romero, 23enne difensore centrale argentino, è arrivato in estate in prestito biennale dalla Vecchia Signora. Un riconoscimento che ‘El Cuti’ ha conquistato sul campo, con un’annata epica collezionando sette continui in pagella in 29 presenze sancite da due gol (e un altro gol lo ha segnato in Champions contro il Midtjylland). Decisamente non male per questo ragazzo del 1998, cresciuto nella formazione argentina del Belgrano e portato in Italia giovanissimo dalla Vecchia Signora. Il club bianconero lo ha pagato 26 milioni ma nonostante ciò non ha creduto in lui. Salvo poi doversi ricredere.

L' OFFERTA INGLESE NON BASTA- Il difensore Cristian Romero non si muoverà dall'Atalanta. Come riporta Tuttosport, non c'è cifra che tenga per l'argentino classe 1998 arrivato un anno fa a Bergamo, in prestito biennale con diritto di riscatto. Mentre il centrale dell’Atalanta è impegnato con la sua Argentina da protagonista, oggi La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Manchester United sta facendo sul serio per averlo. Il Manchester United fa sul serio per Cristian Romero. E mette sul piatto un’offerta da 45 milioni di euro. Tanti soldi, quanti l’Atalanta non ne ha mai incassati per la cessione di un calciatore nella sua storia. Ci è andata vicina solo di recente. Inoltre, La Gazzetta ricorda che la Vecchia Signora non ha più alcun controllo sul giocatore poiché l’Atalanta verserà i 16 milioni del diritto di riscatto per un calciatore che ora vale il triplo. Un affare non di poco conto.