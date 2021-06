Notizie Atalanta – Show di Gosens con la Germania

Il nerazzurro Robin Gosens è stato il trascinatore della Germania nella vittoria di ieri contro il Portogallo

Se la Germania è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale, gran parte del merito è dell'atalantino Robin Gosens. Nel match di ieri contro il Portogallo, l'esterno ha disputato una partita incredibile. Il tedesco porta subito in vantaggio i suoi con un gran gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 15', i ragazzi di Santos puniscono i padroni di casa con una ripartenza fulminea che si conclude con un facilissimo tocco a porta vuota di Cristiano Ronaldo. La Germania ribalta la gara con due autoreti: uno di Ruben Dias, propiziato da un cross di Gosens, l'altro di Guerreiro. Nella ripresa è ancora protagonista il giocatore nerazzurro. Al 51' fornisce l'assist ad Havertz che sigla il 3-1, mentre dieci minuti dopo realizza di testa il suo primo gol in una competizione internazionale. Inutile il gol di Jota al 67'. Non a caso, il laterale classe '94 è stato nominato dalla Uefa uomo partita.